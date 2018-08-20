Взрывоопасным шоу и любовной интрижкой Австрии с Россией называют западные СМИ визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Издания критикуют главу МИД Австрии за то, что она, якобы, устроила шоу российского президента. Некоторые же признают, что это была попытка сблизить страны.

"Взрывоопасным шоу" и "любовной интрижкойАвстрии с Россией" называют западные СМИ визит Владимира Путина на свадьбуКарин Кнайсль. Издания критикуют главу МИД Австрии за то, что она, якобы,"устроила шоу российского президента". Некоторые же признают, что этобыла попытка сблизить страны.Австрийские СМИ принялись обсуждать свадьбу главы своего МИДеще до ее начала. На Карин Кнайсль обрушились с критикой за то, что мерыбезопасности, принимаемые из-за Путина, обойдутся австрийскимналогоплательщикам по меньшей мере в 250 тысяч евро. А число полицейских, отвечавшихза безопасность во время мероприятия, превысит 500 челоек, подсчитало изданиеOberoesterreichische Nachrichten.Однако позже выяснилось, что в случае визита главыиностранного государства в стране предусмотрены определенные меры безопасности.При этом российская сторона берет на себя собственные расходы, а Кнайсль оплатитсвадебное торжество и услуги частной охранной фирмы.Не все СМИ настроены критически. Так, издание FAZ объясняетприезд российского президента на свадьбу в качестве почетного гостя попыткойсблизить страны. Авторы отмечают, что глава МИД Австрии таким образом заботитсяоб экономике, поскольку страна пострадала от антироссийских санкций больше, чемдругие страны Евросоюза. Ее планы связаны со стремлением как можно быстреекомпенсировать нанесенный ущерб.А бывший вице-канцлер Австрии Эрхард Бузек уверен, что Путинпосылает ясный сигнал, который позволяет предположить, что для российскогоглавы государства председательство Австрии в ЕС имеет решающее значение.Приезд российского президента Владимира Путина на свадьбуглавы австрийского МИДа Карин Кнайсль и мультимиллионера Вольфганга Майлингера всколыхнулвсю Австрию. Церемония бракосочетания состоялась в расположенном на юге ШтирииГамлице 18 августа. Однако СМИ до сих пор обсуждают не только мерыбезопасности, принятые в связи с визитом Путина, но и подарки российскогопрезидента, и выступление Кубанского казачьего хора, пишет "Газета.ру".