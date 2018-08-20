Просроченная задолженность населения за газ достигла 115 млн рублей

Просроченная задолженность населения за газ достигла 115 млн рублей3558 потребителей во Владимирской области, задолжавшие за газ в общей сложности более 30 млн рублей, были отключены от системы газоснабжения, сообщает «Газпром межрегионгаз Владимир».1625 человек, получивших уведомления во время визита газовиков, сразу погасили долг. До наступления холодов планируется ограничить подачу газа еще тысяче абонентам, которые не платят более двух месяцев подряд.Просроченная задолженность населения за газ, по состоянию на 1 августа, достигла 115 млн рублей. С апреля на август почти 120 тысяч должников получили на руки уведомления о приостановлении подачи газа. По словам заместитель гендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей Александра Казакова, участились случаи увеличения долга в связи с нормативным начислением, если вовремя не проходит поверка счетчика.«Это происходит, когда абоненты не следят за состоянием прибора учета и пропускают сроки поверки, — отметил Александр Казаков. — Как следствие — начисление по нормативу, а при большой площади дома или квартиры сумма может быть весьма существенной»Суммы долгов разные в зависимости от площади и использования жилья. Среди тех, кого уже отключили за неуплату, значатся абоненты, которые должны и 94 000 рублей, и 2 500 рублей.