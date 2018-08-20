Поющая ведущая ищет любовь в реалити-шоу Замуж за Бузову, премьера которого состоится в конце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференцию в московском ресторане Чайка.

Поющая ведущая ищетлюбовь в реалити-шоу "Замуж за Бузову", премьера которого состоится вконце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференциюв московском ресторане "Чайка".Оказалось, что заведение являетсяизлюбленным местом не только Бузовой, но и ее бывшего мужа, футболиста ДмитрияТарасова. Спортсмен прибыл в "Чайку" вместе с женой Анастасией Костенко, мамойи новорожденной дочерью Миланой, чтобы отметить крестины наследницы.Встреча экс-возлюбленных быланеожиданной и, судя по всему, неприятной. Однако Ольга Бузова отменять запланированную встречу не стала."Странно, чтоадминистраторы ресторана, зная, что Оля и ее бывший оба постоянные клиенты, немогли предупредить, что они будут устраивать пресс-день и отмечать крестины водин день", – цитирует собеседника из окружения певицы и телеведущей StarHit. "Бузова, как истинный профессионал, не подалавиду, и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал.Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались", – отметил собеседник.Материал дополняется