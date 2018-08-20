Поющая ведущая ищет
любовь в реалити-шоу Замуж за Бузову, премьера которого состоится в
конце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференцию
в московском ресторане Чайка.
Поющая ведущая ищет
любовь в реалити-шоу "Замуж за Бузову", премьера которого состоится в
конце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференцию
в московском ресторане "Чайка".
Оказалось, что заведение является
излюбленным местом не только Бузовой, но и ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия
Тарасова. Спортсмен прибыл в "Чайку" вместе с женой Анастасией Костенко, мамой
и новорожденной дочерью Миланой, чтобы отметить крестины наследницы.
Встреча экс-возлюбленных была
неожиданной и, судя по всему, неприятной. Однако Ольга Бузова отменять запланированную встречу не стала.
"Странно, что
администраторы ресторана, зная, что Оля и ее бывший оба постоянные клиенты, не
могли предупредить, что они будут устраивать пресс-день и отмечать крестины в
один день", – цитирует собеседника из окружения певицы и телеведущей StarHit. "Бузова, как истинный профессионал, не подала
виду, и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал.
Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались", – отметил собеседник.
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