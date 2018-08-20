Бывший адвокат президента США Майкл Коэн мог набрать кредитов на 20 миллионов долларов без должного обеспечения.

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн мог набрать кредитов на 20 миллионов долларов без должного обеспечения. По данным New York Times, Коэн лгал о своих активах, а банковские средства направлял на развитие своей таксомоторной компании. Таким образом, по сумме подозрений Коэн может все же пойти на сделку со следствием.В апреле у Коэна изъяли документы и файлы для проверки, напоминает телеканал "Россия 24". Его подозревают в мошенничестве, банковских махинациях и нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа. В частности, скандал разразился из-за истории с бывшей порнозвездой Стефани Клиффорд, которой адвокаты Трампа якобы платили за то, чтобы она не рассказывала о своей связи с будущим президентом.