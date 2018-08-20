Здравоохранение в Вязниковском районе. Меры по его улучшению продолжают приниматься по инициативе губернатора Орловой и председателя ЗС Киселёва. Подписано соглашение по дополнительному направлению медсестер и фельдшеров из медицинских колледжей региона в этот район.

Здравоохранение в Вязниковском районе. Меры по его улучшению продолжают приниматься по инициативе губернатора Орловой и председателя ЗС Киселёва. Подписано соглашение по дополнительному направлению медсестер и фельдшеров из медицинских колледжей региона в этот район. Как отметил спикер облпарламента, дефицит кадров постепенно снижается, но пока остаётся высоким. Для кардинального изменения ситуации в Вязники, по приглашению председателя Владимира Киселёва, приехали руководители трех медицинских колледжей Коврова, Мурома и Владимира. Они в ближайшее время направят в район своих выпускников. В дальнейшем, в рамках соглашения, привлекать молодых специалистов в район станут прямо во время практики.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Я уверен, что те меры, которые мы сегодня предпринимаем, позволят в самое ближайшее время, это, наверное, все-таки годы, не месяцы, а годы, может быть в течение 3-5 лет, полностью решить проблему обеспечения медицинскими кадрами Вязниковского района. А колледжи сделают все возможное, чтобы как можно быстрее их студенты стали медицинскими работниками Вязниковского района".Опыт работы Вязников по снижению дефицита кадров среднего медперсонала можно применять и в других территориях. Для закрепления молодых специалистов на местах власть имеет возможность предоставлять им льготы и комфортные условия работы. Владимир Киселёв считает, что в рамках подписанного соглашения удалось сделать реальные шаги по улучшению здравоохранения Вязниковского района. И эта работа будет продолжена.