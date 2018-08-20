В столице Индонезии Джакарте стартовали Азиатские игры. Мужская сборная Японии по баскетболу не сможет рассчитывать на четверых игроков, отчисленных за нарушение дисциплины.

В столице Индонезии Джакарте стартовали Азиатские игры. Мужская сборная Японии по баскетболу не сможет рассчитывать на четверых игроков, отчисленных за нарушение дисциплины.Сразу четыре баскетболиста сборной Японии покинули расположение национальной команды и в сопровождении девушек отправились в ночной клуб. Спортсмены посетили заведение в форме сборной Японии, чем выдали себя. Вскоре о ночных похождениях стало известно руководителям японской делегации.Сборная Японии выиграла два матча группового турнира и лидирует в турнире, а нарушители входят в число ведущих игроков. Но это обстоятельство не спасло баскетболистов от наказания. Все четверо нарушителей были отчислены из команды и отправлены домой. Тренерский штаб счел неподобающим ни самовольную отлучку, ни использование игровой формы в неспортивной обстановке.