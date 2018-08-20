Виктора Януковича хотят насильно доставить на Украину. Прокурор по делу о госизмене экс-президента Украины предложил создать спецгруппу для его захвата.

Виктора Януковича хотят насильно доставить на Украину. Прокурорпо делу о госизмене экс-президента Украины предложил создать спецгруппу для егозахвата.Экс-президент Украины Виктор Янукович в случаеобвинительного приговора по делу о государственной измене должен быть доставленв страну для отбывания наказания с помощью специально созданного подразделения.Такое заявление сделал прокурор по делу экс-президента Руслан Кравченко.Для этого, по его мнению, можно создать подразделение потипу израильского Моссада, чтобы спецназовцы проникли на территорию России идоставили Януковича на Украину.В Киеве продолжается заочный суд над экс-президентом, егообвиняют в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в умышленныхдействиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственнойграницы Украины. Прокурор требует для него 15 лет лишения свободы.На прошлой заседании суд перешел к стадии прений сторон,несмотря на возражения адвокатов, которые были намерены продолжать допрос своихсвидетелей. Следующее судебное заседание намечено на 13 сентября, сообщаетЧто касается захвата Януковича на территории России, то осуществитьтакую операцию украинским спецназовцам вряд ли удастся. Дело в том, что после событийна майдане 2013-14 годов, когда президент спасся бегством в России, он редкопоявляется на публике.До сих пор точно не известно, где живет Виктор Янукович. Поодним данным, он находится в Ростовской области, по другим – в Московской.Якобы экс-глава Украины обосновался на государственной даче в Баковке при Министерствевнутренних дел.На территории находится трехэтажный кирпичный дом площадью дветысячи квадратных метров, а такжедвухэтажное здание для хозяйственных нужд. Соседи бывшего украинского политика – ВалентинЮдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.