Виктора Януковича хотят насильно доставить на Украину. Прокурор
по делу о госизмене экс-президента Украины предложил создать спецгруппу для его
захвата.
Виктора Януковича хотят насильно доставить на Украину. Прокурор
по делу о госизмене экс-президента Украины предложил создать спецгруппу для его
захвата.
Экс-президент Украины Виктор Янукович в случае
обвинительного приговора по делу о государственной измене должен быть доставлен
в страну для отбывания наказания с помощью специально созданного подразделения.
Такое заявление сделал прокурор по делу экс-президента Руслан Кравченко.
Для этого, по его мнению, можно создать подразделение по
типу израильского Моссада, чтобы спецназовцы проникли на территорию России и
доставили Януковича на Украину.
В Киеве продолжается заочный суд над экс-президентом, его
обвиняют в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в умышленных
действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной
границы Украины. Прокурор требует для него 15 лет лишения свободы.
На прошлой заседании суд перешел к стадии прений сторон,
несмотря на возражения адвокатов, которые были намерены продолжать допрос своих
свидетелей. Следующее судебное заседание намечено на 13 сентября, сообщает
.
Что касается захвата Януковича на территории России, то осуществить
такую операцию украинским спецназовцам вряд ли удастся. Дело в том, что после событий
на майдане 2013-14 годов, когда президент спасся бегством в России, он редко
появляется на публике.
До сих пор точно не известно, где живет Виктор Янукович. По
одним данным, он находится в Ростовской области, по другим – в Московской.
Якобы экс-глава Украины обосновался на государственной даче в Баковке при Министерстве
внутренних дел.
На территории находится трехэтажный кирпичный дом площадью две
тысячи квадратных метров, а также
двухэтажное здание для хозяйственных нужд. Соседи бывшего украинского политика – Валентин
Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.