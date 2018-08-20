Рост пенсий должен стать одной из ключевых задач Единой России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал тему совершенствования пенсионной системы чувствительной для каждого россиянина.

Рост пенсий должен стать одной из ключевых задач "ЕдинойРоссии". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал темусовершенствования пенсионной системы чувствительной для каждого россиянина."Мы осознаемсвою ответственность перед старшим поколением, перед нашими родителями, которыесвоим трудом создавали богатство нашей страны, ее промышленный потенциал,развивали ее инфраструктуру. Безусловно, наш долг – обеспечить им, сегодняшнимпенсионерам, достойный уровень жизни", – заявил Турчак на совместном заседании генсоветаи совета руководителей фракций "Единой России".Встреча была посвящена совершенствованиюпенсионной системы в стране. По словам Турчака, принципиальная позиция "ЕдинойРоссии" состоит в том, что государственное пенсионное обеспечение должно бытьсохранено.Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Этообязанность государства, которая гарантирована Конституцией.Турчак пообещал, что все вопросы совершенствованияпенсионной системы будут обязательно обсуждаться с людьми. "Мы какответственная политическая сила не могли устраниться от такого обсуждения ивнесения таких предложений, которые максимально защитят простого человека",– сказал политик.Он также напомнил, что с начала июля партия запустилаширокое обсуждение настройки пенсионного законодательства в регионах. Ужепроведено более 400 дискуссий разного уровня, включая большие города и сельскиепоселения, в которых приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов,представителей профсоюзов и депутатов-единороссов всех уровней.По информации Турчака, сотни тысяч граждан смогли высказатьсвои предложения на встречах с депутатами и членами Совета Федерации. По итогамобсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенныхпо направлениям и по тематике.Напомним, что завтра, 21 августа в Госдуме пройдет большоеобщественное обсуждение предстоящей настройки пенсионной системы. На ОхотныйРяд приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионногофонда, эксперты и общественные деятели.