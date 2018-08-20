Америка не стесняется применять любые средства, чтобы сохранить статус ведущей мировой экономики. Так охарактеризовал давление США на европейские компании эксперт в области энергетики Николя Мазуччи.

Америка не стесняется применять любые средства, чтобы сохранить статус ведущей мировой экономики. Так охарактеризовал давление США на европейские компании эксперт в области энергетики Николя Мазуччи.В интервью, опубликованном изданием Politico, он заявил, что в рамках мировой конкуренции США применяют "экстерриториальные экономические акты", которые позволяют накладывать крупные штрафы. В первую очередь, конечно, это касается тех, кто работает со странами, находящимися под санкциями Вашингтона.Еще одним рычагом влияния Мазуччи назвал доллар. Американская валюта не привязана к курсу золота и именно в ней ведется большинство международных транзакций европейских компаний.Упоминает эксперт и об американской разведке, которая перехватывает все сообщения в интересах национальной безопасности, сообщает "Россия 24".