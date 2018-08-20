История волгоградской семьи Сидоровых не оставила равнодушными тысячи людей из России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Мама - Светлана Сидорова – перенесла инсульт, женщине потребовалась медикаментозная помощь, на которую нужны большие деньги. На призыв откликнулись депутаты Госдумы от Волгоградской области. Они нашли необходимые препараты и передали их нуждающейся семье.

История волгоградской семьи Сидоровых не оставиларавнодушными тысячи людей из России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Мама -Светлана Сидорова – перенесла инсульт, женщине потребоваласьмедикаментозная помощь, на которую нужны большие деньги. На призыв откликнулисьдепутаты Госдумы от Волгоградской области. Они нашли необходимые препараты и передали их нуждающейся семье.О том, что женщине срочно нужна помощь, рассказал ее сын -шестиклассник Иван. Мальчик написал от руки объявления и развесил их нагородских подъездах. "Уважаемые жильцы! Просим вас не быть черствыми иравнодушными, очень нужно лекарство. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван", -именно с такими словами он обратился к горожанам.Очень быстро крик о помощи распространился по социальнымсетям, на соответствующий пост обратили внимание тысячи пользователей, в томчисле депутаты Госдумы Ирина Гусева, Анна Кувычко и Владимир Плотников. Пословам Ивана, он верил, что его маме помогут, но все-таки до конца не мог представить,что такое возможно. "Мой зов о помощи услышали добрые люди", – сказалшкольник.Парламентарии незамедлительно приступили к оказанию помощи,призвав поддержать семью всех неравнодушных граждан. Накануне члены Генсовета"Единой России" Анна Кувычко и Владимир Плотников проведали семьюСидоровых, передав им необходимые медицинские препараты. Дальнейшему лечению иреабилитации женщины будет содействовать комитет по здравоохранениюВолгоградской области.Как отметила Анна Кувычко, Светлана Сидорова переживала, чтоиз-за болезни не смогла подготовить сына к новому учебному году. Единороссы решили и этупроблему. "Ване переданы школьные принадлежности, сертификаты наприобретение необходимых вещей", – рассказала парламентарий.История 12-летнего мальчика объединила тысячи людей по всейстране, подчеркнул Владимир Плотников. По его словам, такие примеры заставляютлюдей задуматься о необходимости прийти друг другу на помощь, о важностивзаимовыручки. "Сама реакция людей на этой событие – говорит о том, что мальчиксовершил такой серьезный шаг, он показывает, как он любит свою маму. Он всесделал для того, чтобы помочь ей", – сказал законодатель.Он подчеркнул, что единороссы будут держать под контролемдальнейшее оказание помощи семье.После того, как Ваня узнал, что его маме привезли нужныелекарства, он поспешил выразить благодарность тем, кто поддержал семью.Шестиклассник написал новые объявления и расклеил их по подъездам. "Уважаемыежильцы! Спасибо вам. У нас есть лекарство. Мама обязательно поправится. Иван",– поблагодарил ребенок неравнодушных взрослых.