Турция готова начать строительство канала в обход Босфора. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал проект Стамбул самым крупным в истории страны, но не обозначил дату начала строительства.

Турция готова начать строительство канала в обход Босфора. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал проект "Стамбул" самым крупным в истории страны, но не обозначил дату начала строительства.Новая водная артерия свяжет Черное и Мраморное моря, ее протяженность составит 43 километра. По обеим сторонам канала построят два новых города.Ранее сообщалось, что построить альтернативный Босфору водный канал планируют к 2023 году, когда в Турции будут праздновать столетие республики, напоминает "Россия 24".