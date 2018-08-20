Стороны, напавшие на турецкую экономику, хотят поставить страну и ее граждан на колени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Стороны, напавшие на турецкую экономику, хотят поставить страну и ее граждан на колени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В послании, распространенном по случаю празднования Курбан-байрама, Эрдоган сравнил нападение на экономику с нападением на призыв на молитву или флаг. Турецкий лидер подчеркнул, что силы, "которые считают, что им удастся разрушить Турцию при помощи манипуляций на валютном рынке", скоро поймут, что ошибались.Эрдоган отметил, что врагам страны не удалось разрушить Турцию при помощи терроризма и "внутренних предателей", не удастся этого сделать и при помощи валютного курса.В последнее время отношения Турции и США обострились из-за отказа Анкары выпустить на свободу американского пастора Эндою Брансона. Минфин США ввел санкции против главы турецкого Минюста Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".После этого президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно, в результате чего турецкая лира обвалилась до исторического минимума.