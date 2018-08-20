Бразильский нападающий Краснодара Ари, имеющий российское гражданство, нелицеприятно высказался о работе судейской бригады в матче против Спартака (0:1). По его мнению, главный арбитр поединка Сергей Лапочкин не назначил два пенальти.

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари, имеющий российское гражданство, нелицеприятно высказался о работе судейской бригады в матче против "Спартака" (0:1). По его мнению, главный арбитр поединка Сергей Лапочкин не назначил два пенальти."К сожалению, работы судей нуждается в серьезном улучшении. В пользу "Краснодара" не назначили два 11-метровых удара, — написал в своем личном Instagram бразилец. – Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Увы, такое судейство – позор российского футбола".В своем аккаунте нападающий прикрепил видео, где показываются повторы спорных моментов прошедшего поединка. Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Ари обвинил судей в помощи московским клубам.Infelizmente arbitragem precisa melhorar muito. Tivermos dois pênaltis que não foram marcados. Eu quero agradecer todos os meus companheiros pela grande partida. Infelizmente isso é uma vergonha para o futebol russo