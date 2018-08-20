По подозрению в финансировании Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ) в Томской области задержан гражданин одной из стран Азии.

По подозрению в финансировании "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Томской области задержан гражданин одной из стран Азии, передает РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задокументированы факты перевода денег террористам.В ведомстве отметили, что злоумышленник осознавал, что перечисленные им деньги будут использованы для совершения преступлений террористического характера, в том числе в России. Сторонник терроризма задержан, в отношении него следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности" УК РФ.