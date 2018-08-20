Активистки Фемен провели акцию на брюссельском цветочном ковре против содержания детей мигрантов в закрытых центрах Брюссель.

Протестуя против содержания детей мигрантов в закрытых центрах, активистки "Фемен" провели акцию в Брюсселе.Две женщины с обнаженной грудью выступили на знаменитом цветочном ковре, выложенном на исторической Гран-пляс. Они держали плакаты с осуждающей надписью. То же повторялось на их груди.Надпись на спине гласила: "Позор Бельгии!"Полиция задержала женщин, допросила и освободила, передает "Интерфакс".