На гонке серии IndyCar произошла авария. Машина гонщика Schmidt Peterson Motorsports Роберта Уикенса столкнулась с другим болидом, взлетела в воздух, а затем ударилась об ограждение.

На гонке серии IndyCar произошла авария. Машина гонщика Schmidt Peterson Motorsports Роберта Уикенса столкнулась с другим болидом, взлетела в воздух, а затем ударилась об ограждение. Роберт Уикенс пострадал и был госпитализирован, но о степени его травм пока не сообщается. Известно, что он был эвакуирован на вертолете.После аварии гонка возобновилась на 13 круге, передает ТАСС.Гонка IndyCar проходит в Поконо (США, штат Пенсильвания).