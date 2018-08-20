Известный футболист Павел Погребняк выставил на своей странице в Instagram новое фото с 29-летней женой Марией и тремя сыновьями. При этом он снабдил снимок сомнительным к данному случаю комментарием.

Известный футболист Павел Погребняк выставил насвоей странице в Instagram новоефото с 29-летней женой Марией и тремя сыновьями. При этом он снабдил снимоксомнительным к данному случаю комментарием."Этосамый грязный движ будто пятница и в моих руках опять твоя задница", —прокомментировал фото спортсмен. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.). Оказалось, что это строки из песни рэпераТимати Gucci.На снимке спортсмен держит руку на ягодицах возлюбленной.Поклонников возмутила такая фривольность футболиста. "Мда, описание семейногофото на высоте", "Текст, конечно,не для семейного фото", "Оченьстранная подпись для снимка с женой и детьми", "На фото сыновья, а он такоепишет...", – прокомментировали фото подписчики.Однако некоторым чувствоюмора футболиста показалось уместным, и она поддержали Павла. "Любимая пара.Один из немногих примеров настоящей любви", "Клевые", "Красава, брат", -написали фолловеры.Напомним,Павел и Мария Погребняк поженились в 2006 году. Супруги демонстрируютгармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездят вместе на отдых ипубликуют семейные снимки в своих микроблогах.