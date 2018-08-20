В микроблоге ведущей Давай поженимся кипят страсти. Артистка
ответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.
В микроблоге ведущей "Давай поженимся" кипят страсти. Артистка
ответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.
Российская актриса известна своим
крутым нравом. Лариса Гузеева решила не терпеть критических высказываний в свой
адрес в соцсетях и отплатить бесцеремонным фолловерам ненормативной лексикой.
Гузеева
выложила рекламный пост в Instagram, что не понравилось некоторым пользователям
соцсети. В комментарии к фото одна из девушек заметила: "Лариса, не ведите себя
как быдло. Вы вчера буквально выставляли рекламу и сразу отключили комментарии.
Знали, что получили много негативных слов". Актриса не стала церемониться и
послала девушку, передает сайт .
Вскоре после
публикации матерные комментарии от актрисы исчезли. Поклонники теледивы
отреагировали на ответ актрисы по-разному. Многие поддержали своего кумира. (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ларисочка, не
обращайте внимание на придурков", "Как поросята
завизжали… кровь голубая закипела, отпиской грозятся. Только некоторые дамы
забыли, как пару дней назад на рынке из-за 50 гр говядины с продавщицей
дрались. А я б помимо… еще пинкаря отвесила", "Крутая! Красивая! Наглая и
бесподобная! Все, кому не нравится, просто завидуют!", – написали пользоваьели
соцсети.
Но были и те, кто не понял
поведения звезды. "Какой кошмар! Актриса, телеведущая и матом отвечает", "Зачем
так грубо?", "Была очарована Гузеевой, пока не увидела ее ответ", "Какая злая вы стали или были. На лицо ваша слабость и злоба на
себя саму же", – прокомментировали скандальный инцидент фолловеры.