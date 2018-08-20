В микроблоге ведущей Давай поженимся кипят страсти. Артистка ответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.

В микроблоге ведущей "Давай поженимся" кипят страсти. Артисткаответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.Российская актриса известна своимкрутым нравом. Лариса Гузеева решила не терпеть критических высказываний в свойадрес в соцсетях и отплатить бесцеремонным фолловерам ненормативной лексикой.Гузеевавыложила рекламный пост в Instagram, что не понравилось некоторым пользователямсоцсети. В комментарии к фото одна из девушек заметила: "Лариса, не ведите себякак быдло. Вы вчера буквально выставляли рекламу и сразу отключили комментарии.Знали, что получили много негативных слов". Актриса не стала церемониться ипослала девушку, передает сайт .Вскоре послепубликации матерные комментарии от актрисы исчезли. Поклонники теледивыотреагировали на ответ актрисы по-разному. Многие поддержали своего кумира. (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ларисочка, необращайте внимание на придурков", "Как поросятазавизжали… кровь голубая закипела, отпиской грозятся. Только некоторые дамызабыли, как пару дней назад на рынке из-за 50 гр говядины с продавщицейдрались. А я б помимо… еще пинкаря отвесила", "Крутая! Красивая! Наглая ибесподобная! Все, кому не нравится, просто завидуют!", – написали пользоваьелисоцсети.Но были и те, кто не понялповедения звезды. "Какой кошмар! Актриса, телеведущая и матом отвечает", "Зачемтак грубо?", "Была очарована Гузеевой, пока не увидела ее ответ", "Какая злая вы стали или были. На лицо ваша слабость и злоба насебя саму же", – прокомментировали скандальный инцидент фолловеры.