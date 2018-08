Футболист английского Манчестер Сити и сборной Испании Давид Сильва накануне матча чемпионата Англии против Хаддерсфилда вышел на поле стадиона вместе с своим восьмимесячным сыном Матео, который родился недоношенным.

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Давид Сильва накануне матча чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" вышел на поле стадиона вместе с своим восьмимесячным сыном Матео, который родился недоношенным.David Silva had his son as the mascot before today's game!