Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую уже успели назвать конституцией Каспия. И это название, наверное, лучше других отражает суть и значимость документа.

Всю неделю мировые СМИ обсуждали итоги V саммита прикаспийских государств, который прошел в казахстанском Актау. Там президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую уже успели назвать конституцией Каспия. И это название, наверное, лучше других отражает суть и значимость документа.Знаменательная сделкаЛидерам удалось завершить переговоры, которые длились почти 22 года и прописать четкие правила, как поделить крупнейшее соленое озеро в мире, шельф которого богат углеводородами, а воды — осетровой рыбой.Французская газета Le Monde назвала это соглашение историческим, британская Financial Times знаменательной сделкой, а CNN — вовсе каспийской победой Москвы. Но, безусловно, главное —удалось распутать те спорные узлы, которые завязывались десятилетиями.Большая часть водной поверхности и биоресурсы Каспия останутся общими, но каждое из прикаспийских государств получает территориальные воды на ширину в 15 морских миль от внутренних вод. Потом еще 10 миль рыболовной зоны, а дальше уже общее водное пространство.Интересно, что поверхность Каспия решили разграничить по принципам морского права, а дно — по принципам раздела озер. Так что Каспий будет считаться и морем, и озером. Уникальный статус.Самый чувствительный вопрос — недра. Это прежде всего нефть, которую здесь добывают уже почти 100 лет, и объем только доказанных ресурсов — не меньше 10 миллиардов тонн. Недра решили делить между соседними государствами на основе международного права. Так что соседям еще предстоит поработать между собой.Каспий — это возможный маршрут для прокладки трубопроводов, и транскаспийские проекты — в планах у нескольких государств. На этот счет принято решение: трубу прокладывать можно, но строго в соответствии с "Рамочной конвенцией по защите морской среды". То есть, за экологию моря все 5 стран отвечать будут вместе, а значит, и согласовывать все проекты — тоже сообща.Ну, и, наконец, безопасность. Здесь решение принципиальное: это запрет на присутствие в Каспийском море посторонних вооруженных сил. Таким образом, военно-морские базы там будут только у 5 стран. У России — в Каспийске, куда к 20-му году перебазируется флотилия из Астрахани. У Казахстана — в том же Актау. У Азербайджана — в окрестностях Баку. У Туркмении — в городе Туркменбаши. У Ирана — в порту Бендер-Энзели.Кстати, иранский президент Хасан Рухани уже назвал это соглашение крайне своевременным, потому что оно "сорвала планы США и НАТО" по размещению военных кораблей и авиации в регионе. То есть, лидерам большой каспийской пятерки есть, что еще обсуждать. И уже известно, что следующий прикаспийский саммит пройдет в Туркмении.А пока ее президент Гурбангулы Бердымухамедов в среду по горячим следам приехал к Владимиру Путину в Сочи."Мы совсем недавно общались в рамках каспийской пятерки, где подписали очень важный документ о регулировании ситуации на Каспии. Но, как и договорились, мы все-таки проведем с вами встречу в Сочи, отдельно поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям", — сказал Путин."Туркменистан и Российская Федерация — стратегические партнеры, и свои взаимоотношения мы всегда складываем на фоне взаимного уважения. Мы много делаем для реализации вопросов нашего сотрудничества", — ответил Бердымухамедов.Историческая Каспийская декларация может изменить жизнь на разных берегах Каспия.Богатства КаспияДо выхода в море — три недели, надо успеть отремонтировать флот. Владимир Чернявский между делом рассказывает рыбацкие байки, как ловил в водах Каспия белугу — почти два метра длиной и весом под 200 кг. "Я вырос на осетрах. На рыбзаводе их тут столько, — рассказывает рыбка. Производство было в советское время — икорный цех, за границу продавали икру. Ложками ели, если повезет".Теперь совсем не везет. Каспий будто обиделся на рыбаков. Раньше кормил осетрами, теперь только сазаном, щукой, судаком. Браконьеры варварски истребили все маточное поголовье. Они и сегодня не останавливаются.У браконьеров — своя рыбалка: они закидывают сети и наблюдают со стороны, через некоторое время собирают орудия лова и на берегу раскладывают рыбу по ящикам. Ее отвезут на рынок и сдадут перекупщикам по 60 рублей за килограмм."Они уничтожают маточное поголовье! Они истребляют все, что есть в Каспии, и мелкую рыбу, и крупную. Они берут все подряд", — говорит Рафик Байжанов, старший государственный инспектор отдела рыбоохраны по Астраханской области.Десять лет ученые бьются, чтобы восстановить популяцию осетровых. Из икры получают молодь, трехграммовых мальков выпускают в акваторию, но чтобы рыба выросла, должно пройти 15-20 лет. Выживает всего 3 процента."Среда должна быть пригодной, для того чтобы этой рыбе было комфортно выжить, а такие загрязнения, как различные нефтяные пятна, которые у нас бывают на Каспии, различные пестицидные загрязнения тоже влияют на темпы роста, на выживаемость молоди", — пояснила Вера Гнучева, начальник басенного цеха научно-экспериментальной базы "Биос".Научные сотрудники ходят в морские экспедиции, чтобы изучать подводный мир Каспия. До сих пор проводить исследования могли только в территориальных водах России. Но рыба постоянно мигрирует, надо каждый раз стучаться к соседям."Нам бы хотелось посмотреть, в каком состоянии находятся популяции многих видов и у берегов наших партнеров. Необходимо, чтобы все стороны были согласны это делать. Такого согласия мы достигаем далеко не всегда", — рассказал Сергей Шипулин, заместитель директора по научной работе Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.Теперь, когда конвенция подписана, Каспийское море входит в дипломатические берега. Договариваться станет легче. Вопросы — самые разные: от экологии и рыболовства, до обеспечения безопасности. Каспий закроют для чужих кораблей.У России здесь своя Каспийская флотилия, ее перебазируют из Астрахани в Дагестан. На этой неделе там побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Визит — рабочий. Предполагает усиление морской группировки в регионе.В Каспийске уже началось строительство современной базы ВМФ. Боевое дежурство над акваторией моря несут истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Впрочем, наращивает военную силу не только Россия — все прикаспийские страны. Вторым по силе является флот Ирана: на вооружении свыше 50 боевых кораблей. Воды Каспийского моря патрулирует иранский эсминец "Джамаран"."США и НАТО задумывали развернуть свое присутствие на берегах Каспийского моря и разместить там свои вооруженные силы. Но по этому соглашению размещение военных баз и присутствие иностранных судов в Каспийском море запрещено. Было решено, что любой корабль, желающий плыть по морю, должен делать это под флагом одного из пяти прибрежных государств", — заявил президент Ирана Хасан Роухани.Одна из главных тем на этой неделе — конвенция по Каспию. Об этом говорят все иранские телеканалы. Иран был единственной страной, которая не соглашалась идти на уступки. Компромисса удалось достичь лишь сейчас, когда вновь обострились отношения с Вашингтоном.Иран под санкциями: ограничение на экспорт нефти и газа, полная изоляция от мировой банковской системы, рост цен. Национальная валюта рухнула, предпринимателям нечем рассчитываться за товар. Так, лишь в одном астраханском порту экспортного леса 18000 кубов. Его еще в мае должны были отправить по морю в Тегеран."Центробанк Ирана на сегодняшний день испытывает большое давление со стороны Америки, доллар вообще запрещен. У них национальная валюта упала, и они не могут оплачивать товар со стороны Ирана", — сообщил Расим Мамеев, учредитель порта.Но судно под иранским флагом все-таки заходит в российский порт, начинается отгрузка кукурузы.Так исторически сложилось, что Каспий — центр караванных путей. На морском побережье в Туркменистане открывается новый современный порт — крупнейший логистический центр. В недрах моря — огромные запасы нефти и газа. Но у Туркменистана, например, очень мало экспортных рынков сбыта. В настоящее время свой газ они экспортируют только в Китай. Здесь надеются, что подписанная конвенция о статусе Каспия откроет вентиль туркменскому газу.Каспийская интрига: придет ли туркменский газ в Европу? Это основной экспортный продукт Ашхабада, страна занимает четвертое место в мире по доказанным запасам и десятое место по добыче. Именно поэтому Туркменистан больше других прибрежных стран был заинтересован в том, чтобы определить статус Каспийского моря и, договорившись с Азербайджаном, протянуть по дну моря магистральный газопровод, чтобы напрямую поставлять газ в Европу. Но здесь есть важный момент: чтобы осуществить этот проект, надо прежде согласовать его с другими прикаспийскими странами — Россией, Казахстаном и Ираном.Впрочем, и с официальным Баку пока еще не договорились. Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов участвовал в переговорном процессе по Конвенции с 96-го года, то есть с самого начала. И если с водной гладью и прежде было все понятно, то нефтяное дно морское вызывало много споров.Нефтяная эра для Азербайджана началась полтора века назад, сегодня только со дна Каспия ежегодно качают 40 миллионов тонн нефти. Но от сырьевой зависимости стараются уходить в глубокую переработку и нефтехимию.Каспийская нефть превращается в гранулы полиэтилена и полипропилена. Завод строили три года. В конце августа — запуск. Среди хитросплетений газовых труб показывают азотную установку из России. В Россию вернется гранулированная крошка.Привлекательным для иностранных туристов становится и Каспийское побережье. Песчаные пляжи, комфортные отели — пять звезд. Экскурсия начинается с необычной люстры — 58 метров высотой, в раз на ней зажигаются 72000 лампочек. Но привлекает все-таки атмосфера."Все относятся радушно. В частности, к москвичам. Даже таксисты пытаются как можно больше поговорить с гостями. И рассказать о своем городе, спросить, как там в Москве?" – рассказывает турист Иван Калиниченко.Едут сюда за бакинскими помидорами и азербайджанскими гранатами. Вагиф Тагиев раньше нефтью занимался, теперь выращивает фрукты. У него плантация — 500 гектаров. Вместо котировок на мировых биржах он теперь чаще заглядывает в прогноз погоды. Через месяц уже собирать урожай. Гранаты Вагиф отправляет и на восток — в Россию, и на запад — в Европу. 4000 тонн — это 4 миллиона килограммов. Если взять плоды не очень большие, можно каждому москвичу раздать по гранату."Север — Юг" — это сухопутный вариант коридора, железнодорожный маршрут вдоль берегов Каспия. Из Индии в Россию через Иран и Азербайджан. Но основным маршрутом, конечно, будут морские перевозки, и бакинский порт в этой связи как мост с запада на восток."В прошлом году нам удалось продлить свои железные дороги до территории Ирана. Буквально за какие-то 3-4 месяца мы перевезли на этом маршруте где-то около 170 тысяч тонн грузов", — говорит Игбал Гусейнов, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".На паром загружают железнодорожный состав, 42 пустых вагона, в который из Казахстана в Баку экспортировали зерно. Теперь они возвращаются обратно. Пусть по морю — самый быстрый. Паром прибудет в порт Курык. Это масштабный транспортный коридор, который запустили в преддверие пятого каспийского саммита — за день до исторического подписания конвенции. Торговать Азии с Европой теперь станет проще."Все международные эксперты отмечают большое значение этого решения. У Казахстана появилась возможность выхода к мировому океану — через Баку и Турцию будет выход к Средиземному и Черному морям. Раньше в Казахстане такого не было. Объем грузоперевозок через морские порты Актау и Курск достиг 26 миллионов тонн. И эта цифра будет расти, что поспособствует росту доходов, созданию новых рабочих мест, дальнейшему развитию региона как в сфере услуг, так и туризма", — подчеркнул Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана.Высокие горы с ледниками, множество озер, пляжная полоса Каспийского моря — это все курортный Казахстан. Как и другим прибрежным странам, Каспий дает Астане нефть, кормит рыбой, открывает путь в Европу. Здесь есть свой флот — гражданский и военный. Казахстан намерен ратифицировать конвенцию о статусе Каспийского моря, и уже на этой платформе решать все спорные вопросы.