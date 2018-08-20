Полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио станет одноклубником Александра Головина. Бывший игрок Ювентуса в понедельник подпишет контракт с Монако.

Полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио станет одноклубником Александра Головина. Бывший игрок "Ювентуса" в понедельник подпишет контракт с "Монако".Вслед за Джанлуиджи Буффоном во французскую Лигу 1 перебрался еще один многолетний лидер "Ювентуса". 32-летний Клаудио Маркизио, чей контракт с чемпионами Италии стек, продолжит карьеру в "Монако". У футболиста было несколько выгодных предложений, но он решил стать игроком клуба из средиземноморского княжества.Клаудио Маркизио – воспитанник "Ювентуса", отыгравший за туринцев 389 матчей, в которых забил 38 мячей. Он семь раз становился чемпионом Италии и четыре раза выигрывал Кубок страны. На счету Маркизио 55 матчей в составе итальянской сборной, в которых он забил 5 мячей.