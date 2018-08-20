Дома сдали в эксплуатацию, а о дорогах не позаботились. Жителям новых домов в Пиганово пока можно только мечтать о нормальной дороге. К микрорайону ведут две дороги, но ни на одной сейчас нет асфальта. Кто людям должен построить дороги? Выясняла наша съёмочная группа.

Дома сдали в эксплуатацию, а о дорогах не позаботились. Жителям новых домов в Пиганово пока можно только мечтать о нормальной дороге. К микрорайону ведут две дороги, но ни на одной сейчас нет асфальта. Кто людям должен построить дороги? Выясняла наша съёмочная группа.(мкрн. Пиганово)Чтобы добраться до своего дома, ещё недавно людям приходилось проезжать под аркой трубопровода, а дальше по территории ортопедического центра. Администрация лечебного учреждения разрешала. Но, когда рядом вырубили кусты и насыпали щебёнки - поставила шлагбаум.Александр Емельянов, житель микрорайона: "Неделю назад здесь насыпали щебёнки. То есть, мы уже начали по этой дороге ездить, по территории лечебного учреждения. В целом, до этого здесь была трава и полянка. Больше ничего. Ни о какой дороге речи не шло".Да и то, что сейчас - дорогой назвать нельзя. По этой щебёнке люди пробираются к своим домам уже несколько дней. Это подобие дороги стало издевательством не только над жителями микрорайона, но и над рабочими Горводоканала. Они теперь вынуждены под этой щебёнкой искать свои колодцы."Откапываем колодец", - "Потому что щебёнку накидали с нарушением технологии?" - "Мы не знаем, кто это делал. Засыпали наш колодец. Мы его откапываем".Дома в Пиганово возводил "Строй-капитал". По идее, застройщик должен дать жителям и дорогу. По словам людей, а некоторые живут в Пиганово больше года, прежнее руководство компании отказывалось заниматься дорогой. Новый директор успокаивает: нормальная дорога будет. Появившаяся щебёнка - это, по сути, и есть начало строительства.Николай Никонов, руководитель компании "Строй-Капитал": "Пока по щебёночной тропе ездим, но это временное решение. Скоро будут завезены асфальт и бордюр".По словам застройщика, бордюры начали завозить сегодня. После этого рабочие начнут укладывать асфальт. Примерный срок строительства дороги на этом небольшом участке - от одной до двух недель. Кстати, к Пиганово ведёт ещё одна дорога - с другой стороны микрорайона. Но она тоже не доведена до ума. Поэтому это пока не дорога, а только направление, соединяющая улицы Берёзовая и Бородинская.Алексей Дубов, житель микрорайона: "По этой дороге довольно тяжело, на самом деле, ездить. Вы видите колдобины. Неоднократно зацеплял их "днищем". Машину жалко".Александра Лягина, жительница корпуса №1 дома №4 по ул. Бородинская: "Частично она засыпана щебнем, где-то напрямую идёт земля, грунтовка. Соответственно, где нет щебня, где не просыпано каким-то строительным мусором, машина буксует. Если идёт дождь, здесь, откровенно, грязь".Эта дорога, по словам жителей, на совести муниципалитета. Сначала чиновники писали, что срок её строительства 2018-2019 годы. Теперь пишут, что 2019-2020. Поговорить с властьимущими напрямую пока не удалось. Пресс-служба мэрии сегодня оказалась не готовой комментировать ситуацию с тем, как людям в Пиганово проехать к своим домам.