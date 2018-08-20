Потерпевшая 76-летняя женщина сообщила сотрудникам полиции, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали 10 тысяч рублей.

16 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району с заявлением о пропаже денежных средств обратилась 76-летняя жительница города Кольчугино. Пенсионерка пояснила, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали 10 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ей оказалась 23-летняя местная жительница, которая в этот день находилась в гостях у своей подруги, проживающей в соседней с пенсионеркой комнате.Задержанная призналась, что воспользовалась моментом, когда 76-летняя женщина вышла на общую кухню, и похитила из ее комнаты деньги.В настоящее время в отношении 23-летней жительницы Кольчугино возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Денежные средства частично изъяты и возвращены пенсионерке.