Региональная делегация отправилась на выставку в Москву

Региональная делегация отправилась на выставку в МосквуКостромской сыр в фирменной упаковке от музея сыра занял второе место в номинации гастрономический сувенир экономкласса.Как сообщают в пресс-службе губернатора, туристическая неделя под слоганом «Модно отдыхать в России!» проходит в Сокольниках в Москве. На общей площадке работают представители различных регионов. Они демонстрируют достопримечательности, культурные объекты, а также национальные традиции и промыслы.Костромскую область представили Волгореченское рыбное хозяйство, Лавровская фабрика художественной росписи, Терем Снегурочки, Музей сыра.