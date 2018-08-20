По итогам первого полугодия 2018 года портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам ВТБ во Владимирской области, увеличился на 17%, до 17,25 млрд рублей. Более 84% из этой суммы - кредиты ..

По итогам первого полугодия 2018 года портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам ВТБ во Владимирской области, увеличился на 17%, до 17,25 млрд рублей. Более 84% из этой суммы - кредиты среднему и малому бизнесу.Ресурсный портфель подразделения составил 15 млрд рублей. При этом объем депозитов – 7.68 млрд рублей, остатки до востребования – 7.29 млрд.Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ по Владимирской и Ивановской областям Максим Кущ отметил: «С начала 2018 года к приоритетным направлениям корпоративного блока ВТБ добавилась работа с малым предпринимательством. Этот сегмент важен для банка, и мы планируем и далее применять наши лучшие практики и укреплять свои позиции благодаря комплексной работе с корпоративным рынком региона».