В Кремле жестко ответили на новые санкции против России,
которые США собираются ввести на днях. Ограничительные меры нанесут вред всей
международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле жестко ответили на новые санкции против России,
которые США собираются ввести на днях. Ограничительные меры нанесут вред всей
международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, новый пакет санкций – это
продолжение недружественных и незаконных действий по отношению к России. Ответные
шаги будут соответствовать интересам граждан страны, заявил пресс-секретарь главы
государства. Он также назвал санкции незаконными с точки зрения международного
права.
В тоже время, Владимир Путин по-прежнему настроен на лучшее
и хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса. "Но если
Москва не встретит взаимности от Вашингтона в стремлении улучшить отношения,
никто не будет впадать в траур", – сказал Песков.
Вашингтон объявил о новых санкциях в начале августа. Они
будут введены за якобы использования Россией химического оружия в Солсбери, где
в марте 2018 года были отравлены сбежавший в Британию экс-полковник ГРУ Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия.
Новый санкционный пакет планируется разделить на две части. Ожидается,
что 22 августа вступят в силу первые ограничения, они будут касаться запрета поставок
в Россию продукции двойного назначения. Затем, к концу года, если Россия не допустит
на свои секретные объекты международных наблюдателей, вступят в силу финансовые
ограничения.
Объявление о новых санкциях вызвало обвал на валютном и финансовом
рынках России: курс рубля значительно понизился, упали акции крупных
корпораций. При этом в экономическом блоке правительства не увидели опасности
для финансовой системы страны; там заявили, что она достаточно устойчива и
способна выдержать серьезные колебания, вызванные политическими решениями.