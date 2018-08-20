В Кремле жестко ответили на новые санкции против России, которые США собираются ввести на днях. Ограничительные меры нанесут вред всей международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле жестко ответили на новые санкции против России,которые США собираются ввести на днях. Ограничительные меры нанесут вред всеймеждународной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, новый пакет санкций – этопродолжение недружественных и незаконных действий по отношению к России. Ответныешаги будут соответствовать интересам граждан страны, заявил пресс-секретарь главыгосударства. Он также назвал санкции незаконными с точки зрения международногоправа.В тоже время, Владимир Путин по-прежнему настроен на лучшееи хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса. "Но еслиМосква не встретит взаимности от Вашингтона в стремлении улучшить отношения,никто не будет впадать в траур", – сказал Песков.Вашингтон объявил о новых санкциях в начале августа. Онибудут введены за якобы использования Россией химического оружия в Солсбери, гдев марте 2018 года были отравлены сбежавший в Британию экс-полковник ГРУ СергейСкрипаль и его дочь Юлия.Новый санкционный пакет планируется разделить на две части. Ожидается,что 22 августа вступят в силу первые ограничения, они будут касаться запрета поставокв Россию продукции двойного назначения. Затем, к концу года, если Россия не допуститна свои секретные объекты международных наблюдателей, вступят в силу финансовыеограничения.Объявление о новых санкциях вызвало обвал на валютном и финансовомрынках России: курс рубля значительно понизился, упали акции крупныхкорпораций. При этом в экономическом блоке правительства не увидели опасностидля финансовой системы страны; там заявили, что она достаточно устойчива испособна выдержать серьезные колебания, вызванные политическими решениями.