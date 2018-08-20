Певица Алсу рассказала почему на захотела рожать в России.
Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников.
Певица Алсу рассказала почему на захотела рожать в России.
Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников.
Алсу стала матерью в третий раз в Америке, где жила
некоторое время после родов. Артистки произвела на свет мальчика Рафаэля, очаровательного братика
двух не менее прелестных девочек – Сафины и Микеллы.
По словам Алсу, она сознательно не хотела рожать на родине. Ранее
она столкнулась с преследованием от представителей СМИ. "Во время первой беременности
было несколько случаев, когда журналисты пытались пробраться ко мне в больницу.
Все это не доставляло положительных эмоций, поверьте. И тогда мы с мужем
приняли решение, что в это важное для нашей семьи время мы хотели бы видеть
лишь глаза друг друга..." – поведала Алсу.
Недавно младшему отпрыску певицы исполнилось два года,
поэтому звезда решила вернуться на родину. Артистка устроила вечеринку в новой
квартире, где долгое время шел ремонт. "Очень уютное семейное гнездышко!" – отметила звезда.
Артистка рассказала, что воспитанием детей занимается сама,
так как у супруга много работы. Она считает себя строгой, но справедливой
мамой. Муж Алсу не так суров с наследниками, однако его авторитет выше: фраза "Я
сейчас папе скажу!" является для отпрысков магической.
Сейчас певица готовиться вернуться на сцену. В конце года
запланирован выпуск ее нового альбома, осенью пройдет сольный концерт в Кремле,
а далее начнется гастрольный тур по городам России. Об этом сообщает "Домашний Очаг".