Певица Алсу рассказала почему на захотела рожать в России. Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников.

Певица Алсу рассказала почему на захотела рожать в России.Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников.Алсу стала матерью в третий раз в Америке, где жиланекоторое время после родов. Артистки произвела на свет мальчика Рафаэля, очаровательного братикадвух не менее прелестных девочек – Сафины и Микеллы.По словам Алсу, она сознательно не хотела рожать на родине. Ранееона столкнулась с преследованием от представителей СМИ. "Во время первой беременностибыло несколько случаев, когда журналисты пытались пробраться ко мне в больницу.Все это не доставляло положительных эмоций, поверьте. И тогда мы с мужемприняли решение, что в это важное для нашей семьи время мы хотели бы видетьлишь глаза друг друга..." – поведала Алсу.Недавно младшему отпрыску певицы исполнилось два года,поэтому звезда решила вернуться на родину. Артистка устроила вечеринку в новойквартире, где долгое время шел ремонт. "Очень уютное семейное гнездышко!" – отметила звезда.Артистка рассказала, что воспитанием детей занимается сама,так как у супруга много работы. Она считает себя строгой, но справедливоймамой. Муж Алсу не так суров с наследниками, однако его авторитет выше: фраза "Ясейчас папе скажу!" является для отпрысков магической.Сейчас певица готовиться вернуться на сцену. В конце годазапланирован выпуск ее нового альбома, осенью пройдет сольный концерт в Кремле,а далее начнется гастрольный тур по городам России. Об этом сообщает "Домашний Очаг".