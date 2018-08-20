Известная исполнительница, в жизни которой недавно произошла
личная драма, опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с молодым
человеком. О том, с кем именно сфотографировалась Ани Лорак, она предпочла не
говорить.
Известная исполнительница, в жизни которой недавно произошла
личная драма, опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с молодым
человеком. О том, с кем именно сфотографировалась Ани Лорак, она предпочла не
говорить.
Фотография появилась в сторис артистки. Внимание привлекло то,
что снимок певица украсила смайликом в форме сердца. В кадре Ани в солнцезащитных
очках и с загадочной улыбкой. Поклонникам остается только гадать, кем же
является незнакомец для Лорак: новым избранником или просто хорошим знакомым.
Как писали Dni.Ru, скандал в семье Ани Лорак
разгорелся после того, как мужа певицы, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу засняли в одном из киевских караоке-клубов с
другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело
обнимал спутницу и даже касался интимных мест, не скрывая близких отношений.
Лорак скандал в семье пока не комментирует. Исполнительница предпочитает деликатно промолчать.
После этого Лорак на
некоторое время полностью прекратила
публиковать новые снимки в своем микроблоге, чем напугала своих поклонников. Ведь Ани – активный пользователь
соцсети Instagram. Когда певица прервала молчание,
фолловеры заметили перемены
в ее внешности: артистка
выглядела очень уставшей и печальной.