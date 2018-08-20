Известная исполнительница, в жизни которой недавно произошла личная драма, опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с молодым человеком. О том, с кем именно сфотографировалась Ани Лорак, она предпочла не говорить.

Известная исполнительница, в жизни которой недавно произошлаличная драма, опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с молодымчеловеком. О том, с кем именно сфотографировалась Ани Лорак, она предпочла неговорить.Фотография появилась в сторис артистки. Внимание привлекло то,что снимок певица украсила смайликом в форме сердца. В кадре Ани в солнцезащитныхочках и с загадочной улыбкой. Поклонникам остается только гадать, кем жеявляется незнакомец для Лорак: новым избранником или просто хорошим знакомым.Как писали Dni.Ru, скандал в семье Ани Лоракразгорелся после того, как мужа певицы, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу засняли в одном из киевских караоке-клубов сдругой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смелообнимал спутницу и даже касался интимных мест, не скрывая близких отношений.Лорак скандал в семье пока не комментирует. Исполнительница предпочитает деликатно промолчать.После этого Лорак нанекоторое время полностью прекратилапубликовать новые снимки в своем микроблоге, чем напугала своих поклонников. Ведь Ани – активный пользовательсоцсети Instagram. Когда певица прервала молчание,фолловеры заметили переменыв ее внешности: артисткавыглядела очень уставшей и печальной.