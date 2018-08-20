Очередную программу Андрей Малахов посвятил скончавшейся летом прошлого года от рака актрисе Вере Глаголевой. Оказывается, родственники, многие друзья и коллеги артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью.

Очереднуюпрограмму Андрей Малахов посвятил скончавшейся летом прошлого года от ракаактрисе Вере Глаголевой. Оказывается, родственники, многие друзья и коллегиартистки до сих пор не могут смириться с ее смертью.В студии "Прямого эфира"появились дочь Глаголевой Анна и ее отец, первый муж актрисы, Родион Нахапетов.Они рассказали, как изменилась их жизнь за год без родного человека."Мнемама не снится, а вот сестрам – да. Тот факт, что о ее болезни толькосамые близкие, характеризует ее как сильного духом человека. После свадьбыНасти, говорили, что мы предвидели, готовились, но это было совершенно не так.В тот момент мы и подумать не могли, что все произойдет столь скоро", – цитируетАнну НахапетовуСмириться со смертью Веры Глаголевой до сих пор не может и Родион Нахапетов.Сенсациейпрограммы стало то, что в эфире появился сына Веры Глаголевой Михаил, осуществовании которого до недавних пор многие не знали. Актриса стала длямальчика крестной матерью.Материал дополняется