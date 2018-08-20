Очередную
программу Андрей Малахов посвятил скончавшейся летом прошлого года от рака
актрисе Вере Глаголевой. Оказывается, родственники, многие друзья и коллеги
артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью.
Очередную
программу Андрей Малахов посвятил скончавшейся летом прошлого года от рака
актрисе Вере Глаголевой. Оказывается, родственники, многие друзья и коллеги
артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью.
В студии "Прямого эфира"
появились дочь Глаголевой Анна и ее отец, первый муж актрисы, Родион Нахапетов.
Они рассказали, как изменилась их жизнь за год без родного человека.
"Мне
мама не снится, а вот сестрам – да. Тот факт, что о ее болезни только
самые близкие, характеризует ее как сильного духом человека. После свадьбы
Насти, говорили, что мы предвидели, готовились, но это было совершенно не так.
В тот момент мы и подумать не могли, что все произойдет столь скоро", – цитирует
Анну Нахапетову
Смириться со смертью Веры Глаголевой до сих пор не может и Родион Нахапетов.
Сенсацией
программы стало то, что в эфире появился сына Веры Глаголевой Михаил, о
существовании которого до недавних пор многие не знали. Актриса стала для
мальчика крестной матерью.
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