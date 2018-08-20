Камера наблюдения, установленная на Большой Татарской улице, запечатлела момент массовой аварии с участием восьми транспортных средств, спровоцированной водителем автомобиля Mercedes. В результате инцидента пострадали два человека.

Вечером в воскресенье, 19 августа, водитель автомобиля Mercedes спровоцировал массовую аварию с участием восьми транспортных средств на Большой Татарской улице в центре столицы. Камера наблюдения запечатлела момент столкновения.На записи видно, что лихач, двигавшийся существенно быстрее потока, попытался объехать ограждение, обозначавшее место проведения дорожных работ, однако не стравился с управлением и врезался в попутное такси, после чего произошла целая серия столкновений.Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали два человека.По словам очевидцев происшествия, в Mercedes находилась группа молодых людей, один из которых не поместился в салоне легковушки и передвигался в багажнике авто.Один из горожан, оказавшийся на месте ДТП сразу после того как оно произошло, выразил сомнения в адекватном состоянии предполагаемого виновника аварии.