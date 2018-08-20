До двадцати человек увеличилось число пострадавших в ДТП у дагестанского поселка Ачи-су, где столкнулись пять автомобилей, в том числе пассажирская Газель. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

До двадцати человек увеличилось число пострадавших в ДТП у дагестанского поселка Ачи-су, где столкнулись пять автомобилей, в том числе пассажирская "Газель", сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.Публикация от � DTP.CHP05 (@dtp.chp05) 19 Авг 2018 в 10:50 PDTДТП в Карабудахкентском районе произошло около восьми часов утра в понедельник, а его предполагаемым виновником стал владелец Kia, вылетевший на встречную полосу и протаранивший "Газель". Последняя от удара съехала в кювет и завалилась на бок, а зацепила еще три легковушки.Первоначально сообщалось о 18 пострадавших, но позже их число возросло до 20 человек, среди них пятеро детей. О характере полученных травм и их тяжести данных не поступало. Все пострадавшие доставлены в больницу Избербаша.Все машины, как видно на кадрах, получили серьезные повреждения.