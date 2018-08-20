Личная жизнь 72-летнего Дональда Трампа не дает покоя репортерам. Журналисты выяснили, что Меланья чувствует себя расслабленной, когда рядом нет супруга. Другие репортеры пишут, что супруги и вовсе не живут вместе.

Личная жизнь 72-летнего Дональда Трампа не дает покоя репортерам.Журналисты выяснили, что Меланья чувствует себя расслабленной, когда рядом нетсупруга. Другие репортеры пишут, что супруги и вовсе не живут вместе.В американских СМИ почти каждый день появляются публикации отом, что супруги находится на грани разрыва. Для импульсивного Трампа это можетстать спусковым крючком при принятии крайне необдуманных и резких решений. Учитывая власть, которой облечен глава США, и его нестабильное состояние, некоторые опасаются, что на фоне разлада в семье он может начать Третью мировую войну.Бывший сотрудник Белого дома признался одному из изданий:Дональд и Меланьи только притворяются, что любят друг друга, но на самом деле уних совсем нет взаимопонимания.The New York Times пишет, что супруги живут в разныхспальнях, а когда путешествуют, то берут себе два отдельных гостиничных номера.При этом журналисты сетуют на то, что им очень мало известно о жизни первойледи, поскольку ее круг общения очень узок.О том, что у четы Трамп не все в порядке, свидетельствует итакая новость: президент избавляется от мебели, купленной первой леди. Заполгода до своего переезда в Белый дом Мелания приобрела несколько предметовинтерьера, однако во время отсутствия супруги Дональд втихаря их вывез. Пишут,что Меланья предпочитает современный минимализм, а ее муж – фанат мебели встиле барокко и классицизма.Директор по связям с Меланьей Трамп дала комментарий журналистам,в котором подчеркнула, что Меланья остается независимой женщиной, которая идетпо своему собственному пути. Она же поспешила заявить, что новую мебель супругиТрамп выбирали сообща и ни о каких конфликтах между ними речи быть не может.