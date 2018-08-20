Личная жизнь 72-летнего Дональда Трампа не дает покоя репортерам.
Журналисты выяснили, что Меланья чувствует себя расслабленной, когда рядом нет
супруга. Другие репортеры пишут, что супруги и вовсе не живут вместе.
Личная жизнь 72-летнего Дональда Трампа не дает покоя репортерам.
Журналисты выяснили, что Меланья чувствует себя расслабленной, когда рядом нет
супруга. Другие репортеры пишут, что супруги и вовсе не живут вместе.
В американских СМИ почти каждый день появляются публикации о
том, что супруги находится на грани разрыва. Для импульсивного Трампа это может
стать спусковым крючком при принятии крайне необдуманных и резких решений. Учитывая власть, которой облечен глава США, и его нестабильное состояние, некоторые опасаются, что на фоне разлада в семье он может начать Третью мировую войну.
Бывший сотрудник Белого дома признался одному из изданий:
Дональд и Меланьи только притворяются, что любят друг друга, но на самом деле у
них совсем нет взаимопонимания.
The New York Times пишет, что супруги живут в разных
спальнях, а когда путешествуют, то берут себе два отдельных гостиничных номера.
При этом журналисты сетуют на то, что им очень мало известно о жизни первой
леди, поскольку ее круг общения очень узок.
О том, что у четы Трамп не все в порядке, свидетельствует и
такая новость: президент избавляется от мебели, купленной первой леди. За
полгода до своего переезда в Белый дом Мелания приобрела несколько предметов
интерьера, однако во время отсутствия супруги Дональд втихаря их вывез. Пишут,
что Меланья предпочитает современный минимализм, а ее муж – фанат мебели в
стиле барокко и классицизма.
Директор по связям с Меланьей Трамп дала комментарий журналистам,
в котором подчеркнула, что Меланья остается независимой женщиной, которая идет
по своему собственному пути. Она же поспешила заявить, что новую мебель супруги
Трамп выбирали сообща и ни о каких конфликтах между ними речи быть не может.