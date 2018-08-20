Жители 37 субъектов РФ, участвующих в региональных и федеральных выборах 9 сентября 2018 года, могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования в своем регионе (избирательном ..

Жители 37 субъектов РФ, участвующих в региональных и федеральных выборах 9 сентября 2018 года, могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования в своем регионе (избирательном округе).Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через Единый портал госуслуг , мобильное приложение «Госуслуги» или лично обратиться в территориальную (а начиная с 29 августа – и в участковую) избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.С момента начала работы сервиса, 25 июля 2018 года, «мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан. Около 60% заявлений были поданы онлайн – через Единый портал госуслуг и мобильное приложение. При этом значительно выросла статистика использования сервиса с помощью мобильных устройств – свышетретиот общего числа обращений.Чтобы подать заявление дистанционно необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи, указать адрес регистрации и выбрать нужный избирательный участок.После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. Если заявление ранее было подано через МФЦ, УИК или ТИК пользователь Портала Госуслуг получит уведомление об этом.Наиболее активно услугой «Мобильный избиратель» пользуются жители Москвы, Московской, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Кемеровской областей, а также Краснодарского, Приморского, Хабаровского и Алтайского краев.Подать заявление и выбрать удобный избирательный участок на Портале Госуслуг можно с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно.В единый день голосования 9 сентября следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.Проект реализует РТЛабсв качестве основного технологического партнера ПАО «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.