Актриса Людмила Зайцева, известная по фильму ...А зори здесь тихие, стала героем программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Артистка откровенно рассказала о личной жизни.

Актриса Людмила Зайцева, известная по фильму "...А зори здесьтихие", стала героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка откровеннорассказала о личной жизни.Людмила с ранних лет знала, что станет актрисой. Поэтому,когда в театральный вуз ее дважды не взяли, она не опустила рук. Зайцеварешилась на третью попытку и не прогадала, ее приняли, и уже на втором курсесостоялся ее дебют в кино.Всенародную известность Людмила получила после съемок вфильме Станислава Ростоцкого "…А зори здесь тихие". Роль сержанта Кирьяновойоткрыла для Зайцевой многие дери: она стала получать интересные предложения осъемках в фильмах, а также много работала в театре.В студенческие годы актриса была влюблена в сокурсника СергеяМилованова, но он не отвечал ей взаимностью. После университета Людмила долгоне могла наладить личную жизнь. Через некоторое время Зайцева вышла замуж зафизика, который очень любил кино. "Мы хорошо жили. Его семья меня приняла.Сначала я была рада, что он из другой сферы, но потом жизнь стала наспостепенно и безболезненно разводить. Были вместе восемь лет и рассталисьспокойно", – вспоминает актриса.В первом замужестве у звезды не было детей. Людмилавсю себя посвящала профессии и о наследнике не задумывалась. Однако, когдаона встретила любовь всей жизни – сценариста и актера Генадия Воронина, все изменилось. В браке с ним Зайцева наконец-то стала мамой – у пары родилась дочь Василиса. "Генабыл детдомовец, но с очень нежной душой. И у нас были все эти годы все равносложные отношения, я была известной артисткой, а он – провинциальным актером ивсегда твердо стоял на земле", – рассказывает Людмила.Супруг Зайцевой так и не смог реализоваться в профессии,хоть и посвятил актерскому ремеслу всю свою жизнь. "У него психика былаздорова, а душа скорбела. Иногда и в алкоголе скорбь лечил, он страшнострадал", – говорит Людмила. Воронин начал терять здоровье: пережил инфаркт,а после инсульт, и в итоге начал угасать."Мы даже дачку купили небольшую, он начиналвосстанавливаться и хотел не быть обузой для своей семьи, но ему было тяжело.Когда он уже лежал в больнице, он не хотел жить. Он умер через год послерождения внука. Василиса – папина дочь, она трудно переживала его уход. Сейчасу нее трое детей", – рассказывает Зайцева. Актриса отмечает, то все еще не смириласьс потерей любимого, она все еще испытывает сильную горечь.