На острове Ломбок в Индонезии произошло новое сильное землетрясение. В воскресенье индонезийская геофизическая служба зафиксировала толчки магнитудой 7. По последним данным, число жертв достигло десяти человек.

На острове Ломбок в Индонезии произошло новое сильное землетрясение. В воскресенье индонезийская геофизическая служба зафиксировала толчки магнитудой 7. По последним данным, число жертв достигло десяти человек. На острове до сих пор фиксируется сейсмическая активность, продолжаются афтершоки. Сегодня в первой половине дня отмечались повторные толчки магнитудой более 5.Землетрясение магнитудой 7 произошло на густонаселенном индонезийском острове Ломбок в воскресенье, 19 августа. Эпицентр залегал на глубине 10 км и находился в 62 километрах к востоку от города Матарам в акватории пролива, разделяющего острова Ломбок и Сумбава. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".Сейчас поступают уточненные данные о погибших в результате нового землетрясения. Их число уже возросло до 10 человек. А ведь совсем недавно в этом же районе были зафиксированы разрушительные толчки. Мощные землетрясения, произошедшие в период с 5 по 7 августа, унесли жизни 436 человек. И вот — новые толчки аналогичной силы. Люди в панике и сильно напуганы. Остров трясет уже несколько недель.Я нахожусь на западе острова Ломбок. Здесь произошло новое землетрясение, самый мощный толчок был магнитудой семь. Вся земля трясется. Электричества больше нет. В зданиях оставаться опасно, мы с детьми сейчас живем в палатках на улице. Дети напуганы. Толчки не прекращаются уже третью неделю. Очень страшно.Малайский архипелаг — один из самых сейсмоактивных регионов мира. Здесь сходятся сразу три тектонических плиты — Евразийская, Тихоокеанская и Австралийская. Поэтому землетрясения в Индонезии случаются регулярно. Но то, что происходит сейчас, даже по местным меркам — событие экстраординарное. Менее чем за месяц в стране произошло уже около десятка землетрясений магнитудой более 6.Вот, например, данные за последние 5 дней. 17 августа было сразу два мощных афтершока магнитудой 6,7 и 6,8. Накануне еще несколько толчков магнитудой до 5,5. То есть практически каждый день в регионе происходит сильное землетрясение, причем в большинстве случаев эпицентр толчков залегает на той же глубине — всего в 10 км от поверхности, что крайне неглубоко по сейсмическим меркам.Афтершоки, следующие за мощным землетрясением, могут продолжаться ещё долго. Но сейсмологи видят в этом и положительную тенденцию."То, что идут афтершоки, — это хорошо. Это значит — снимается накопленное напряжение в этой локальной области. И она становится менее активной на ближайшие годы", — отмечает заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.Однако, сколько будут продолжаться афтершоки и какой они будут мощности, предсказать невозможно.