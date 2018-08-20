По пути в Германию на переговоры с Ангелой Меркель Владимир Путин сделал остановку в Австрии, где побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль. Он приехал с подарками, произнес тост и даже станцевал с невестой.

По пути в Германию на переговоры с Ангелой Меркель Владимир Путин сделал остановку в Австрии, где побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль. Он приехал с подарками, произнес тост и даже станцевал с невестой. А потом еще и успел провести переговоры, поскольку на торжестве собралось все руководство страны.Борт номер один авиаотряда "Россия" приземлился на аэродроме городка Грац. Российский президент — впервые в австрийской Штирии, и буквально через считаные минуты — расстояния здесь небольшие — Владимир Путин поздравляет молодоженов.В букете — обязательные подсолнухи, это единый для всех элемент в оформлении торжества. Встречать высокого гостя прибежали и два пса-боксера невесты, Черчилль и Кеннеди.Это не просто свадьба, а публичное мероприятие, на котором много прессы, — замуж выходит министр иностранных дел страны. Карин Кнайсль со своим избранником, бизнесменом и инвестором Вольфгангом Мейлингером, выезжают в ландо, запряженном четверкой лошадей. Все в австрийском национальном стиле.Австрийская федеральная земля Штирия — это родина жениха. Невеста родом из Вены. Свадьбу хотели сыграть в средневековом замке Гамлица, но нужная дата уже была забронирована другой парой, и пришлось перенести регистрацию в винодельческое хозяйство Чеппе.Само торжество прошло на открытой террасе с видом на альпийские луга. Картину с похожим австрийским сельским пейзажем, как сообщается, Владимир Путин подарил молодоженам. А еще — тульский самовар и старинную масловыжималку. В качестве подарка от российской стороны — выступление кубанского казачьего хора.Обстановка непринужденная, и вот уже хозяева отплясывают вместе с казаками, а российский президент танцует с новобрачной.За несколько часов до этого приглашенных подвозили к ресторану на тракторах. Деревенский антураж — во всем, даже в меню от шеф-повара Хайнца Пресчана: незамысловатые блюда, характерные для австрийской глубинки.Более сотни почетных гостей, среди которых австрийский канцлер Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Министр обороны Австрии, председатель ОПЕК — это только те, кто попал в объективы фотографов. Владимира Путина пригласили, как сообщается, во время его недавней поездки в Вену — первого зарубежного визита после инаугурации.Австрия — одна из немногих европейских стран, которая принципиально не пошла на поводу у Великобритании после дела Скрипалей и не стала высылать российских дипломатов — это заслуга как раз внешнеполитического ведомства. 53-летняя Карин Кнайсль, к тому же, признанный специалист по Ближнему Востоку — ее отец был личным пилотом иорданского короля Хусейна, все детство прошло в Аммане, и она не раз говорила: без России клубок арабских проблем в Сирии, Йемене и Ираке никак не решить.На свадьбе Путин провел всего пару часов., затем попрощался с молодоженами и гостями и расписался на память на свадебной машине. А корреспонденты мировых СМИ вовсю выходят в прямой эфир на этом фоне.В аэропорт российского президента провожал австрийский канцлер Себастьян Курц. По дороге, конечно, успели обсудить и политические темы. Но это уже осталась за кадром.