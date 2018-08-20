В ходе личного досмотра в рюкзаке у подозреваемого обнаружены и изъяты таблетки в количестве 400 штук и ампулы в количестве 110 штук...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в контрабанде сильнодействующих препаратов на 6-й Парковой улице задержали 20-летнего мужчину», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе личного досмотра в рюкзаке у подозреваемого обнаружены и изъяты таблетки в количестве 400 штук и ампулы в количестве 110 штук. Согласно результатам исследования препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество – метандиенон.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73