Установлено, что злоумышленница подсыпала потерпевшему в напиток сильнодействующее снотворное, после чего похитила товар...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 38-летнюю москвичку, подозреваемую в совершении трех грабежей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть с заявлением о грабеже обратился молодой человек, работающий курьером. Он рассказал, что доставил заказ в мкр. Северное Чертаново. Заказчица предложила выпить кофе, мужчина согласился, а через некоторое время очнулся в больнице, обнаружив, что товар на сумму более 50 тысяч рублей пропал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что злоумышленница подсыпала в напиток сильнодействующее снотворное, после чего похитила товар.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлена причастность подозреваемой к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22