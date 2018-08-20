Злоумышленник попросил сотрудницу автомойки разменять денежные средства и путем «залома» купюр похитил 50 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 54-летнего мужчину по подозрению в краже денежных средств.В полицию с заявлением о краже денежных средств обратилась сотрудница автомобильной мойки, расположенной на улице Наташи Ковшовой.Установлено, что злоумышленник попросил разменять денежные средства и путем «залома» купюр похитил 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на проспекте Андропова задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний приезжий из зарубежья.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39