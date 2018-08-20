Число погибших в результате наводнения в Индии увеличилось до 357 человек. В центрах временного размещения находятся более 800 тысяч человек. Наводнение уже называли сильнейшим за 100 лет.

Число погибших в результате наводнения в Индии увеличилось до 357 человек. Об этом сообщает агентство АФП со ссылкой на местные власти.В штате Керала продолжается эвакуация местного населения. Сейчас в центрах временного размещения находятся более 800 тысяч человек.Это наводнение в Индии назвали самым сильным за последние сто лет, сообщает "Россия 24". Оно началось из-за муссонных ливней, которые накрыли штаты. Сейчас в стране сезон дождей, но уровень осадков выше, чем обычно в это время года.