20.08.2018

2018-08-20 10:15:52

Названа точная дата отмены роуминга в России

Российские мобильные операторы сообщили даты отмены внутрисетевого роуминга. Абонентам, которые находятся в другом регионе, больше не придется платить за входящие вызовы.



Так, уже с 20 августа будет отменен роуминг в сети "Билайн", передает телеканал "". C 30 августа дополнительную плату перестанут взимать в МТС. Днем позже роуминг окончательно отменят в Tele2, а с 1 сентября – в "Мегафоне", пишет . Напомним, что в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение "большой четверки", потребовав устранить необоснованную разницу в ценах.