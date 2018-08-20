Небольшой процент людей сообщают о том, что чувствуют неприятные запахи, когда на самом деле их нет. Исследователи, прозвавшие такое явление фантомными запахами, решили тщательнее изучить это состояние.

Некоторые люди регулярно чувствуют запахи, которых на самом деле нет, например, они могут ощущать запах горелого. Согласно статистике, один американец из 15 старше 40 лет регулярно ощущает так называемые фантомные запахи (phantom odors). Авторы недавней работы признают, наука не знает причину столь необычного явления, но несколько догадок у учёных уже есть.Исследование специалистов Национальных институтов здоровья США является крупнейшей работой, в которой подробно рассматривается эта проблема. Автор сего труда — Кэтлин Бейнбридж (Kathleen Bainbridge)."Мы знали, что фантомное восприятие запахов наблюдалось в больницах, но мы не знали, насколько распространено это состояние, и какие люди чаще всего страдают от него", — говорит Бейнбридж в интервью изданию Gizmodo.Исследовательница и её коллеги изучали данные Национального обзора здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey), в рамках которого собирались сведения о привычках и образе жизни американцев и их общее здоровье. Для нынешней работы учёные изучили данные более семи тысяч человек старше 40 лет, принимавших участие в опросе с 2011 по 2014 годы.Оказалось, что из этого числа 534 человека (6,5%) ответили "да" на вопрос о том, ощущали ли они "неприятный, плохой запах или запах гари, когда его на самом деле не было".Несмотря на то, что результаты работы не дают чёткого представления о причинах возникновения фантомных запахов, учёные, как уже отмечалось выше, заметили несколько особенностей.Во-первых, женщины чаще мужчин слышат фантомные запахи. Была также выявлена связь с возрастом: чем старше становились дамы, тем реже они сообщали о появлении подобных ощущений. Иными словами, какой бы ни была причина "обонятельных галлюцинаций", она, по всей видимости, никак не связана с ухудшением обоняния, возникающим у людей по мере старения."Было бы интересно узнать, сообщают ли люди моложе 40 лет о фантомных запахах чаще других людей или нет", — говорит Бейнбридж.Также учёные установили, что к появлению фантомных запахов часто приводят травма головы и сухость во рту. Вносит свой вклад и низкий социально-экономический статус. У людей с финансовыми проблемами, как правило, более плохое здоровье в целом, и они могут принимать какие-либо лекарства для их устранение, и это может становится причиной фантомных запахов, предполагают авторы работы.Несмотря на собранные данные, у специалистов пока вопросов больше, чем ответов. Так, учёные не знают, как долго люди склонны испытывать такие ощущения, есть ли общие триггеры для их возникновения и многое другое. В исследование, опубликованное в издании JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, также не включены данные о возможных заболеваниях, которые могли бы объяснить возникновение фантомных запахов.Большинство людей, страдающих от обонятельных галлюцинаций, также не обращались за помощью: лишь 11 процентов людей из выборки исследования сообщали о данном явлении врачу. По словам Бейнбридж, сегодня нет способов лечения подобной проблемы.В дальнейшем авторы работы надеются привлечь к изучению этого состояния коллег из разных стран."Хороший первый шаг в понимании любого состояния здоровья – чёткое описание явления. Благодаря этому исследователи могут решить, где искать возможные причины, и, в конечном счёте, придумать способы предотвращения или лечения такого состояния", — говорит Бейнбридж.Она и её команда намерены продолжить поиск возможных триггеров явления — лекарств или неврологических заболеваний.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что человеческий нос способен распознать около триллиона запахов, и, безусловно, не все они оказываются приятными. По мнению учёных, нейтрализовать неприятные запахи помогут белый шум, "донорские" бактерии и "гаджет-нюхач".Впрочем, не все неприятные запахи стоит скрывать. Оказалось, что женщины выбирают мужчин по запаху пота. Читайте о других исследованиях, касающихся нашего обоняния и запахов вокруг нас, в нашей специальной рубрике.