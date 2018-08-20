Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова похвасталась фигурой в купальнике. Такая откровенность исполнительницы стала причиной бурного обсуждения в Сети.

Супруга певца и композитора Игоря Николаева ЮлияПроскурякова похвасталась фигурой в купальнике. Такая откровенностьисполнительницы стала причиной бурного обсуждения в Сети.В своем Instagram Проскурякова внезапно опубликовала снимок, накотором позирует на пляже в Юрмале. Супруга Николаева облачена в изумрудноебикини с принтом. Она как будто зовет пойти за собой в сторону моря."Хорошего вам дня и солнечного настроения!😉(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала артистка под фото.Большинство поклонников отметили, что Юлия потрясающе выглядит. "Юля,вы великолепны😍😍😍просто куколка!!!", "Юлечка, ты в отличнойформе. Пусть завидуют тебе.👍♥️🍓", "УВас прекрасная фигура,выглядите очаровательно！😉😉😉😉😉", – писали восторженные подписчики вкомментариях.Отметим, что отдельного внимания удостоилась грудь Проскуряковой.Внимательные интернет-обыватели отметили, что еще недавно супруга Игоря Николаева жаловалась, что сложно найти одежду размеров 42-44, в которую помещалась быее грудь, а на снимке большой бюст под пестрым купальником как будто потерялся."Юлия всей стране рассказывала, какая у нее большая грудь, даже не могла подобрать себе рубашку. Видимо решила проблему-уменьшила грудь. А зря!", "А где большая грудь и естественная, как самаЮля сказала, талия??? Ведь видно, что грудь маленькая, а талии совсем нет.Купальник обычный. Ножки неплохие", "Юль, не сочти за наглость, у нас простопохожи фигуры. Я про купальник. Твою грудь держит такой лиф? Мне кажется, чтопуш апп подчеркнет лучше достоинства большой груди. это мое мнение", – рассуждалифолловеры.