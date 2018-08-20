В период с 20 по 30 августа текущего года пройдут сплошные проверки водителей транспортных средств.

Итоги семи месяцев текущего года, подведенные областным Управлением ГИБДД, указывают на рост аварийности, связанной с ДТП, совершенными по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо не выполнивших законное требование сотрудников полиции о прохождении медосвидетельствования.Количество таких дорожно-транспортных происшествий увеличилось и составило 177 (в аналогичном периоде прошлого года – 175). В автоавариях погибли 42 человека и 246 получили ранения различной степени тяжести. Увеличение количества «пьяной» аварийности отмечено в Суздальском (с 6 до 13), Петушинском (с 7 до 15), Александровском (с 8 до 12), Судогодском (с 8 до 14) и Ковровском (с 20 до 21) районах.В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, повышения дорожной дисциплины в период с 20 по 30 августа на территории региона проводится профилактическая операция «Бахус».Во всех районах области инспекторами ГИБДД будут проводиться целенаправленные рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на состояние опьянения. Организован ежедневный контроль в организациях и предприятиях за состоянием водителей при выезде и возвращении в автохозяйства, а также на линии.Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не оставаться безучастными и сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8 (4922) 54-16-65.Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.