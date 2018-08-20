Злоумышленники, используя поддельные документы, обратились в несколько кредитных учреждений с целью оформления кредитов...

«На востоке столицы сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 22 до 52 лет по подозрению в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере кредитования», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Перово поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, в кредитную организацию обратился молодой человек с целью получения кредита и представил необходимые документы. Банк одобрил заявку, и через некоторое время мужчина получил денежные средства в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Позже выяснилось, что предъявленные документы оказались поддельными.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемых в городе Троицке. Ими оказались жители Подмосковья: 52-летняя женщина, а также 22-летний и 51-летний мужчины.Как было установлено, двое из задержанных изготовили поддельные документы, а третий оформил заявку на кредит.По данному факту СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также оперативники задержали еще двоих соучастников, 35-летнего приезжего и 27-летнего жителя Подмосковья, которые, предъявив поддельные документы в один из столичных банков, пытались получить кредит на сумму, превышающую 2 млн 600 тысяч рублей, но были задержаны сотрудниками полиции.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73