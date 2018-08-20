Злоумышленники, используя поддельные документы, обратились в несколько кредитных учреждений с целью оформления кредитов...
«На востоке столицы сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 22 до 52 лет по подозрению в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере кредитования», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Перово поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, в кредитную организацию обратился молодой человек с целью получения кредита и представил необходимые документы. Банк одобрил заявку, и через некоторое время мужчина получил денежные средства в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Позже выяснилось, что предъявленные документы оказались поддельными.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемых в городе Троицке. Ими оказались жители Подмосковья: 52-летняя женщина, а также 22-летний и 51-летний мужчины.
Как было установлено, двое из задержанных изготовили поддельные документы, а третий оформил заявку на кредит.
По данному факту СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также оперативники задержали еще двоих соучастников, 35-летнего приезжего и 27-летнего жителя Подмосковья, которые, предъявив поддельные документы в один из столичных банков, пытались получить кредит на сумму, превышающую 2 млн 600 тысяч рублей, но были задержаны сотрудниками полиции.
Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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