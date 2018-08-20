Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями. Радостной новостью с подписчиками вчера поделился хоккеист, выложив трогательное фото с голой ножкой новорожденного малыша. Известно, что ребенка назвали Сергеем. Александр выбрал это в честь погибшего брата. Стоило ли давать младенцу имя в честь человека со столь трагической судьбой – Dni.Ru рассказала ясновидящая.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями. Радостной новостью с подписчиками вчера поделился хоккеист, выложив трогательное фото с голой ножкой новорожденного малыша. Известно, что ребенка назвали Сергеем. Александр выбрал это в честь погибшего брата. Стоило ли давать младенцу имя в честь человека со столь трагической судьбой – Dni.Ru рассказала ясновидящая."Давать ребенку имя умершего родственникане очень хорошо, особенно если человек ушел мир иной в молодом возрасте, и, темболее, если умер не своей смертью. В данном случае происходит наложение однойсудьбы на другую", – пояснила Dni.Ru .Раньше действительно былатрадиция называть детей в честь бабушек и дедушек. "Но в этом случае, прошуобратить внимание, использовались имена так называемой второй линии. Они ненесли проблем и событийности жизни родственников первой линии – матери, отца ибрата или сестры. Я бы не советовала называть малыша именем погибшего брата. Лучшеобезопасить будущего ребенка от негативных влияний и выбрать имя из собственногоокружения – человека с хорошей судьбой, долгожителя, известного в своейпрофессии человека. Все мы хотим почтить память родственников, но это не лучшийвыбор", – предупредила Абравитова.Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Однако они начали встречаться лишь через семь лет. В июле 2017-го состоялась праздничная церемония свадьбы. 18 августа у влюбленных родился ребенок. Роды прошли в США.Стало известно и имя, которым Александр Овечкин и Анастасия Шубская назвали малыша. Мальчика назвали в честь брата знаменитого хоккеиста. Сергей Овечкин погиб в автомобильной катастрофе, когда Александру было всего десять лет. У брата спортсмена оторвался тромб, когда он находился за рулем. Александр Овечкин признавался, что для него произошедшее стало главной трагедией в жизни.