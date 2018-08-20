44 миллиона долларов готово выделить министерство обороны США через DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов) на разработку нового, защищенного от взлома мобильного мессенджера. Об этом пишет со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы тендера Russia Today.

44 миллиона долларов готово выделить министерство обороны США через DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов) на разработку нового, защищенного от взлома мобильного мессенджера. Об этом пишет со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы тендера Russia Today."Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет предложения по осуществлению инновационных исследований в области шифрования и обфускации сообщений с целью создания мобильной системы связи, которая будет обеспечивать анонимность, обладать устойчивостью перед атаками и всецело функционировать в пределах сетевой среды", — сказано в описании нужного Пентагону приложения.Сервис должен гарантировать полную конфиденциальность и целостность передаваемых данных, а также сохранять в секрете личность пользователя. Кроме того, система должна успешно противостоять взлому даже тогда, когда к одному из ее узлов получили доступ злоумышленники.∎Пентагон поможет подключить мозг к компьютеручитайте такжеНаконец, приложение должно уметь полноценно работать в защищенных компьютерных сетях, полностью изолированных от Интернете. Предполагается, что разработка программы и ее клиента для ОС Android может продлиться до 2023-го года.