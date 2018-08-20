Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдают от
разногласий родителей. Наследники звезд оказались между двух огней и с
нетерпением ждут, когда скандал в их семье завершится.
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдают от
разногласий родителей. Наследники звезд оказались между двух огней и с
нетерпением ждут, когда скандал в их семье завершится.
Как сообщает издание RadarOnline.com со ссылкой на анонимный
источник близкий к звездной чете, на шестерых наследников Джоли и Питта невозможно
смотреть без жалости. Отпрыски издерганы и измучены войной, которую ведут их мать
и отец. Это убивает их нервную систему и негативно влияет на здоровье.
"Дети смущены и расстроены тем, что все вот так обернулось",
– сообщил инсайдер. "Что еще хуже, они не могут поведать о своих чувствах ни
одному из родителей, потому что те слишком закрыты и тверды в своих позициях",
– добавил он.
Также жизнь наследникам осложняет постоянное нежелание Анджелины
и Брэда идти на встречу друг другу. Питт отчаянно требует, чтобы отпрыски жили
в его доме в Калифорнии, США, Джоли же настаивает, чтобы они оставались с ней
в Лондоне.
"Если бы Анджелина знала способ, как оставить наследников
Европе на неопределенный срок, она бы обязательно им воспользовалась, но дети
американцы, и они скучают по своему отцу", – признался анонимный источник.
По словам, инсайдера отпрыскам очень сложно быть вдали от родного дома и
друзей, они оторваны от привычного круга общения, поэтому сейчас у них нет
поддержки вообще.
Добавим, что на днях прошло еще одно заседание суда, на
котором был подписан новый договор об опеке над детьми Брэда и Анджелины. В
ходе разбирательств было решено обязать Джоли предоставить Питту возможность
встречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, во
время выходных и каникул – по 12 часов.
Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта –
16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и
девятилетние близнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами.
Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.