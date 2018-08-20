Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдают от разногласий родителей. Наследники звезд оказались между двух огней и с нетерпением ждут, когда скандал в их семье завершится.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдают отразногласий родителей. Наследники звезд оказались между двух огней и снетерпением ждут, когда скандал в их семье завершится.Как сообщает издание RadarOnline.com со ссылкой на анонимныйисточник близкий к звездной чете, на шестерых наследников Джоли и Питта невозможносмотреть без жалости. Отпрыски издерганы и измучены войной, которую ведут их матьи отец. Это убивает их нервную систему и негативно влияет на здоровье."Дети смущены и расстроены тем, что все вот так обернулось",– сообщил инсайдер. "Что еще хуже, они не могут поведать о своих чувствах ниодному из родителей, потому что те слишком закрыты и тверды в своих позициях",– добавил он.Также жизнь наследникам осложняет постоянное нежелание Анджелиныи Брэда идти на встречу друг другу. Питт отчаянно требует, чтобы отпрыски жилив его доме в Калифорнии, США, Джоли же настаивает, чтобы они оставались с нейв Лондоне."Если бы Анджелина знала способ, как оставить наследниковЕвропе на неопределенный срок, она бы обязательно им воспользовалась, но детиамериканцы, и они скучают по своему отцу", – признался анонимный источник.По словам, инсайдера отпрыскам очень сложно быть вдали от родного дома идрузей, они оторваны от привычного круга общения, поэтому сейчас у них нетподдержки вообще.Добавим, что на днях прошло еще одно заседание суда, накотором был подписан новый договор об опеке над детьми Брэда и Анджелины. Входе разбирательств было решено обязать Джоли предоставить Питту возможностьвстречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, вовремя выходных и каникул – по 12 часов.Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта –16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло идевятилетние близнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами.Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.