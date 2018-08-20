Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о своем нынешнем состоянии в Instagram. Также она поделилась информацией о зависимости, которая стала причиной
ее нервного срыва.
Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о своем нынешнем состоянии в Instagram. Также она поделилась информацией о зависимости, которая стала причиной
ее нервного срыва.
Милана
Кержакова месяц назад улетела в Таиланд, где прошла курс реабилитации от
наркозависимости. Преодолеть недуг девушке помогает муж, с которым они смогли
помириться после тяжелого конфликта.
Она
призналась, что еще два года назад не поверила бы в то, что
с ней будут происходить подобные вещи. Милана отметила, что недавно
страдала еще одной зависимостью, которая также стала причиной ее нервного
срыва.
"Созависимость – это абсолютная зависимость от другого
человека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, его
радостями и горестями, в целом его жизнью", – написала жена Кержакова
в своем микроблоге. При этом она добавила, что этой особенности обычно
подвержены люди, не дополучившие достаточное количество любви
в детстве.
По словам девушки, в какой-то момент она перестала отделять себя
от супруга, считая одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей жить своей жизнью. В клинике, где она
проходила реабилитацию, девушке помогли справиться с этой психологической
зависимостью. Жена спортсмена отметила, что у нее уже есть некоторые
успехи в этом направлении, и она готова к новой жизни.
Напомним, в июле этого года Милана Кержакова заявила
о том, что супруг забрал у нее ребенка. Позже выяснилось, что
Кержаков не был уверен в адекватности избранницы, поскольку она употребляла
запрещенные вещества.