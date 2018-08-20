Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о своем нынешнем состоянии в Instagram. Также она поделилась информацией о зависимости, которая стала причиной ее нервного срыва.

Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о своем нынешнем состоянии в Instagram. Также она поделилась информацией о зависимости, которая стала причинойее нервного срыва.МиланаКержакова месяц назад улетела в Таиланд, где прошла курс реабилитации отнаркозависимости. Преодолеть недуг девушке помогает муж, с которым они смоглипомириться после тяжелого конфликта.Онапризналась, что еще два года назад не поверила бы в то, чтос ней будут происходить подобные вещи. Милана отметила, что недавнострадала еще одной зависимостью, которая также стала причиной ее нервногосрыва."Созависимость – это абсолютная зависимость от другогочеловека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, егорадостями и горестями, в целом его жизнью", – написала жена Кержаковав своем микроблоге. При этом она добавила, что этой особенности обычноподвержены люди, не дополучившие достаточное количество любвив детстве.По словам девушки, в какой-то момент она перестала отделять себяот супруга, считая одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей жить своей жизнью. В клинике, где онапроходила реабилитацию, девушке помогли справиться с этой психологическойзависимостью. Жена спортсмена отметила, что у нее уже есть некоторыеуспехи в этом направлении, и она готова к новой жизни.Напомним, в июле этого года Милана Кержакова заявилао том, что супруг забрал у нее ребенка. Позже выяснилось, чтоКержаков не был уверен в адекватности избранницы, поскольку она употреблялазапрещенные вещества.