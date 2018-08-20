Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенные сообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.

Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенныесообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.Галина Польских здорова – она проходит плановый осмотр водной из московских больниц. Сообщения о госпитализации из-за укуса пчелыактрису просто возмутили."Это все ложь и неправда! Стыдно, что такое пишут. Ониподрывают авторитет человека, актрисы", – заявила ПольскихИнформация об экстренной госпитализации народной артисткипоявилась 19 августа. Сообщалось, что актрису укусила пчела, у нее сильнейшаяаллергия и затруднения с дыханием. Позже появилась информация о том, что после оказания медицинскойпомощи актрису отпустили. Никаких деталей при этом не приводилось.Другие СМИ писали, что после гастролей в Лондоне и съемок сразу в трех сериалах Галина Александровна отправилась на дачу в Московскую область. Там она позволила себе съесть несколько киви. Через некоторое время артистка почувствовала себя плохо. К счастью, все эти сообщения не подтвердились.Народная артистка России Галина Польских в последнее времяредко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается. Новозмущение, вызванное "новостью", заставило актрису прерватьмолчание.Свои самые заметные и любимые зрителями роли Польскихсыграла в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень","По семейным обстоятельствам". Всего в послужном списке актрисы более150 картин, сейчас она играет в пяти театральных постановках.