Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенные
сообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.
Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенные
сообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.
Галина Польских здорова – она проходит плановый осмотр в
одной из московских больниц. Сообщения о госпитализации из-за укуса пчелы
актрису просто возмутили.
"Это все ложь и неправда! Стыдно, что такое пишут. Они
подрывают авторитет человека, актрисы", – заявила Польских
Информация об экстренной госпитализации народной артистки
появилась 19 августа. Сообщалось, что актрису укусила пчела, у нее сильнейшая
аллергия и затруднения с дыханием. Позже появилась информация о том, что после оказания медицинской
помощи актрису отпустили. Никаких деталей при этом не приводилось.
Другие СМИ писали, что после гастролей в Лондоне и съемок сразу в трех сериалах Галина Александровна отправилась на дачу в Московскую область. Там она позволила себе съесть несколько киви. Через некоторое время артистка почувствовала себя плохо. К счастью, все эти сообщения не подтвердились.
Народная артистка России Галина Польских в последнее время
редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается. Но
возмущение, вызванное "новостью", заставило актрису прервать
молчание.
Свои самые заметные и любимые зрителями роли Польских
сыграла в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень",
"По семейным обстоятельствам". Всего в послужном списке актрисы более
150 картин, сейчас она играет в пяти театральных постановках.